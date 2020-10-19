Ульяновск, 19 октября 2020, 10:02 — REGNUM В Ульяновской области развернут ещё 250 коек для пациентов с COVID-19, при этом помощь медицинским работникам будут оказывать ординаторы и старшекурсники-медики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
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Глава региона отметил, что в условиях пандемии коронавируса поступает «немало жалоб на работу первичного звена здравоохранения» — в частности, на разведение потоков в больницах, нехватку мест в стационарах для пациентов с коронавирусом. По словам губернатора, власти об этом знают.
По его словам, в ближайшее время будет создано ещё 250 мест для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время в регионе насчитывается 1572 койки, свободно «лишь 10%» коек.
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Ранее в министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечали, что идёт работа по полному перепрофилированию Центральной городской клинической больницы Ульяновска под оказание помощи пациентам с COVID-19. Таким образом, общий коечный фонд достигнет 1822.
По данным оперативного штаба на 18 октября, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 18 264 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 176. Также за последние сутки скончались от COVID-19 шесть пациентов, всего умерли 220 человек.