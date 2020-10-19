Ульяновск, , 10:02 — REGNUM В Ульяновской области развернут ещё 250 коек для пациентов с COVID-19, при этом помощь медицинским работникам будут оказывать ординаторы и старшекурсники-медики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Глава региона отметил, что в условиях пандемии коронавируса поступает «немало жалоб на работу первичного звена здравоохранения» — в частности, на разведение потоков в больницах, нехватку мест в стационарах для пациентов с коронавирусом. По словам губернатора, власти об этом знают.

«Мы приняли решение о привлечении ординаторов, студентов старших курса медицинских вузов, техникумов, колледжей для обеспечения деятельности учреждений здравоохранения в период пандемии, а также организации полноценных колл-центров при поликлиниках, для доставки продуктов и медикаментов одиноким пожилым гражданам, для ежедневного мониторинга их здоровья и здоровья заболевших граждан, а также дополнительного информирования населения о действиях при заражении коронавирусом и при заболевании», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, в ближайшее время будет создано ещё 250 мест для лечения пациентов с коронавирусом. В настоящее время в регионе насчитывается 1572 койки, свободно «лишь 10%» коек.

Подробнее: В Ульяновской области увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом

Ранее в министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечали, что идёт работа по полному перепрофилированию Центральной городской клинической больницы Ульяновска под оказание помощи пациентам с COVID-19. Таким образом, общий коечный фонд достигнет 1822.

По данным оперативного штаба на 18 октября, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 18 264 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 176. Также за последние сутки скончались от COVID-19 шесть пациентов, всего умерли 220 человек.