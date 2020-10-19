Уфа, , 10:10 — REGNUM Три заместителя премьер-министра Башкирии инфицированы коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, это произошло из-за несоблюдения дисциплины и санитарно-эпидемиологических правил: в некоторых госучреждениях прошли проверки по соблюдению противоэпидемиологических требований. В результате были выявлены нарушения режима в министерстве культуры Башкирии, ГУП «УАЗ», Башкирском институте развития образования, Республиканский центр социальной поддержки населения, Республиканское управление капитального строительства, Управление государственного аналитического контроля, добавил он.

Хабиров подчеркнул, что в настоящее время из-за этого не с кем работать: «Зачем тогда мне жалуетесь, что все болеют? Тогда вы увольтесь, эти чиновники, я найду других. Мне уже работать не с кем становится», — сказал Хабиров.

Глава региона сообщил, что контрольное управление сейчас будет усиленно заниматься контролем за соблюдение санитарных норм в госучреждениях, поэтому нужно усилить контроль.

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