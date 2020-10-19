Находка, Приморский край, , 10:04 — REGNUM В настоящее время глава города Находка, находящегося в Приморском крае, Тимур Магинский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом 19 октября сообщил глава пресс-службы администрации города Роман Лаврентьев, его слова приводит «Интерфакс».

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"Он (Магинский — ред.) находится в госпитале во Владивостоке, проходит лечение от коронавируса», — рассказал Лаврентьев.

Также глава пресс-службы городской администрации уточнил, что состояние госпитализированного главы Находки является удовлетворительным и добавил, что обязанности Магинского в настоящее время исполняет его первый заместитель Герман Краснощеков.

Кроме того, уточняется, что городская администрация работает в обычном режиме и меры по профилактике коронавируса усилены.

Отметим, Находка — третий по величине город Приморья, где проживают около 150 тыс. человек, а также расположены порты и судоремонтный завод. Магинский был избран главой города 8 сентября этого года.