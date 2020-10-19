Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области в течение недели (12−16 октября) за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции закрыто девять организацией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, за пять рабочих дней проведено 40 мероприятий по проверке соблюдения требований санитарного законодательства, 16 внеплановых проверок. В отношении нарушителей возбуждено 30 административных дел. По результатам рассмотрения протоколов наложено штрафов в общей сложности на 726,5 тыс. рублей.

Ранее надзорное ведомство сообщало о проверках торговых объектов и массовом их закрытии. В числе нарушений названы несоблюдение масочного режима как сотрудниками объектов, так и посетителями, несоблюдение безопасной дистанции, отсутствие дезинфекции оборудования и инвентаря, а также обеззараживания воздуха, отсутствие запаса дезинфицирующих средств.

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