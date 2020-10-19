Лос-Анджелес, США, , 09:59 — REGNUM Энтузиаст с ником Shrugtal обнаружил упоминание нового режима в файлах игры Apex Legends. Об этом 18 октября сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/shrugtal/status/1315663658597449728

Shrugtal рассказал, что в обновлении 6.1 в коде игры появилось упоминание режима «Арена». По словам энтузиаста, в нём будут доступны карта Город Черепов и поддержка искусственного интеллекта.

Напомним, Apex Legends — это популярная соревновательная игра в жанре «королевская битва». Её разработкой занималась американская студия Respawn Entertainment, авторы Titanfall.

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