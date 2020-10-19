Саратов, , 10:00 — REGNUM У жителей Саратовской области появится возможность пожаловаться через сайт Роспотребнадзора на несоблюдение санитарных требований в общественных местах. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

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Надзорное ведомство будет учитывать все обращения граждан во время регулярных проверок. Для направления заявки, необходимой для проведения внеплановой проверки, следует авторизоваться с помощью сервиса госуслуг. «Сейчас активно проводятся проверки, и мы учтем всю поступающую к нам информацию», — добавила представитель ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове заработает еще одна новая диагностическая лаборатория по выявлению заражений коронавирусной инфекцией. заражений коронавирусной инфекцией. Ее сотрудники будут выполнять порядка 200 исследований в сутки. Еще на 500 исследований в сутки увеличится мощность тестирований в Перинатальном центре.

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