Воронеж, , 09:57 — REGNUM 237 новых носителей коронавируса выявлены в Воронежской области за минувшие сутки, об этом сообщили 19 октября в региональном оперативном штабе. По сравнению с предыдущими сутками число новых носителей немного выросло — на утро 18 октября сообщалось о 233 новых пациентах.

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Выздоровели за сутки 27 человек, диагноз у которых был подтверждён тестами ПЦР+, и 35 человек с диагнозом, подтверждённым данными КТ. Скончались за сутки четыре человека (сутками ранее — шестеро).

Всего в регионе на 19 октября положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 21 826 человек, выздоровели 18 955 пациентов с положительными тестами и 2090 — с диагнозом, поставленным по результатам КТ. За период пандемии коронавирус в Воронежской области унёс жизни 298 пациентов.