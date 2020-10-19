Варшава, , 09:54 — REGNUM Социологическая служба Social Changes провела исследование, в котором изучила общественное мнение жителей Польши по поводу ужесточения ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает wPolityce.pl.

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В ходе опроса респондентам был задан вопрос: «Поддерживаете ли вы ужесточение ограничений в связи с увеличением числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше?«

Так, согласно полученным данным, 62% респондентов выразили поддержку новым правилам ограничения социальной жизни. Из них 36% выбрали ответ «безусловно да» и 26% ответили «скорее да». Противоположного мнения придерживаются 28% респондентов, из которых 16% ответили «определенно нет», и 12% выбрали вариант «возможно нет». 10% затруднились однозначно ответить на вопрос.

Опрос проводился с использованием метода CAWI (Computer Assisted Web Interview) в интернете. В нем приняли участие 1083 жителя Польши разного пола, возраста, из разных регионов. Время исследования: с 9 по 12 октября.

Напомним, в «желтых» зонах Польши, где коронавирус распространен на не самом высоком уровне, введены следующие ограничения: в общественном транспорте могут быть заняты не более 30% всех мест, количество человек на коллективных мероприятиях — свадьбы, праздники, корпоративы и т.д. — ограничено до 20. Также школам и университетам даётся возможность самостоятельно принимать решения о переводе процесса обучения в удаленный режим, спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, а бассейны, тренажерных залов и аквапарки и вовсе приостановят деятельность.

В «красных» зонах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее плачевна, приняты следующие меры: в одной очереди смогут стоять не более 5 человек, и то при условии соблюдения дистанции, торжественные мероприятия в общественных местах под запретом, а во время религиозных служб в храмах расстояние между посетителями не должно быть меньше 7 метров. Также предусматривается введение дистанционного обучения в вузах и средних школах, за исключением практических занятий. Транспортные ограничения в «красной» зоне будут аналогичны «желтой» зоне.