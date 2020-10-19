Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве могут быть приняты отдельные точечные решения для противодействия распространению коронавируса. Об этом 19 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

«Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы назвал неприемлемым введение в городе комендантского часа. Он отметил, что российская столица выбрала средний путь для борьбы с пандемией между жёсткими ограничениями и их полным отсутствием.