Монреаль, Канада, , 09:53 — REGNUM Популярный тактический шутер Rainbow Six Siege может стать частью сервиса Xbox Game Pass. Об этом 18 октября сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1317540887686221824

На появление Siege в Xbox Game Pass намекнули представители сервиса — на своей странице в Twitter они опубликовали изображение осаждаемого замка и радуги (название игры можно перевести как «Радуга 6: Осада»). Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, Rainbow Six Siege — это тактический соревновательный шутер, разработанный канадской студией Ubisoft Montreal. Его релиз состоялся в 2015 году.

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