Новосибирск, , 09:52 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 19 октября, за прошедшие сутки выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 48 человек были выписаны с выздоровлением. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 80 лет и 82 года, и женщины в возрасте 65 лет и 78 лет. Всего в регионе умерли 533 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 122 человека. На ИВЛ — 37 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 15 136 случаев COVID-19, 13 081 человек выписан.

Отметим, что по данным оперативного штаба на утро 18 октября в Новосибирской области было зарегистрировано 14 979 случаев COVID-19 (+149 за минувшие сутки).