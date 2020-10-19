Владивосток, , 09:55 — REGNUM Два многоквартирных долгостроя во Владивостоке по госпрограмме «Жильё для российской семьи» официально сдали в эксплуатацию 19 октября. Свидетельства на жильё 157 семьям дольщиков ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» вручил губернатор Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Решить вопрос с завершением строительства двух домов удалось благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета.

«Большая работа, которую проводит правительство Приморья, была бы невозможна без поддержки президента России. Он поддержал решение об оказании финансовой помощи для того, чтобы достроить проблемные дома, и теперь каждый год мы получаем значительные суммы на решение этих вопросов», — сказал Кожемяко.

Он добавил, что делается всё, чтобы люди могли получать жильё, заводить семьи, растить детей, а фраза «обманутый дольщик» вышла из обихода.

До конца года планируется сдать все дома в Снеговой Пади. В ноябре-декабре сдадут два дома в Артёме, в конце ноября — один дом в Уссурийске.

Решить все проблемы обманутых дольщиков власти намерены в 2021—2022 годах. С 2019 года уже сданы девять долгостроев в крае.

В рамках ВЭФ-2019 Владимир Путин подписал резолюцию о выделении Приморью 3 млрд рублей из федерального бюджета на три года для решения проблем дольщиков. С федеральной поддержкой удастся достроить около 26 домов. С 2019 года сданы девять долгостроев в крае, включая два упомянутых выше.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии дано разрешение на ввод в эксплуатацию 23-этажного многоквартирного дома в речпорту Чебоксар.