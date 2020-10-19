Волгоград, , 09:55 — REGNUM На две недели продлён режим безопасного поведения для пожилых граждан в Волгоградской области, режим ограничений будет действовать до 1 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Постановление губернатора Андрея Бочарова опубликовано 18 октября на сайте администрации региона. Режим самоизоляции для жителей Волгоградской области в возрасте 65 лет и старше продлевается с 19 октября по 1 ноября.

Напомним, согласно предыдущему постановлению с 13 октября остановлена продажа льготных пенсионных проездных билетов на ноябрь 2020 года, с 1 ноября их действие приостанавливается для пожилых граждан.

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