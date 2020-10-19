Москва, , 09:49 — REGNUM Студентам российских вузов не придётся переходить на удалённый формат обучения, если будет соблюдаться ряд условий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По её словам, сохранить очный формат обучения позволит выполнение уже имеющихся рекомендаций, ранее данных ведомством на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию», — уточнила в беседе с « Российской газетой » Попова.

Тогда, по её словам, «не придётся переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия».

При этом глава Роспотребнадзора заявила о необходимости увеличения количества часов для студентов медицинских вузов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявлял, что ведомство пока не рассматривает вопрос о переводе вузов в режим дистанционного обучения. В то же время он назвал ситуацию с распространением коронавируса «динамичной», отметив, что решения по работе вузов будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе.