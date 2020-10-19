Москва, , 09:45 — REGNUM Оптимальной стратегией для Москвы в борьбе с распространением коронавируса является средний путь. Об этом 19 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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По словам мэра, есть два крайних способа борьбы — полный отказ от ограничительных мер или закрытие города, введение в нём комендантского часа.

«Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер, — рассказал Собянин. — Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса».

Он перечислил меры, применяемые в Москве, такие как ограничения для пенсионеров и хронически больных, дистант в школах, удалёнку на работе, а также добавил число переболевших коронавирусной инфекцией.

«Итого мы получаем примерно 6,5 млн человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть», — отметил Собянин.