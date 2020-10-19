Челябинск, , 09:45 — REGNUM В Челябинской области за 18 октября скончались ещё семеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

От COVID-19 умерли три женщины. Им было 71 год, 72 и 77 лет. Ещё четыре человека ушли по другим причинам. У двух мужчин 64 и 84 лет и двух женщин 73 и 74 лет имелись сердечно-сосудистые заболевания, а у одного из пациентов ещё и сахарный диабет.

С начала пандемии 145 человек скончались на Южном Урале от COVID-19. Ещё 434 ушли из жизни по другим причинам.