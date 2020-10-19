Воронеж, , 09:43 — REGNUM Число телефонных каналов для приема звонков на горячих линиях в поликлиниках Воронежской области будет увеличено. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе правительства региона

«Главврачам воронежских поликлиник поручили увеличить число сотрудников и телефонных каналов для приема звонков на горячих линиях», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что жители региона жалуются на невозможность дозвониться в поликлиники и на горячие линии по коронавирусу, действующие линии перегружены и не справляются с числом обращений.

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