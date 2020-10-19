Воронеж, 19 октября 2020, 09:43 — REGNUM Число телефонных каналов для приема звонков на горячих линиях в поликлиниках Воронежской области будет увеличено. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе правительства региона
Отметим, что жители региона жалуются на невозможность дозвониться в поликлиники и на горячие линии по коронавирусу, действующие линии перегружены и не справляются с числом обращений.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»
В Воронежской области действует единая «горячая линия» по COVID-19 — многоканальный телефон по номеру