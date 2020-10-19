Воронеж, 19 октября 2020, 09:43 — REGNUM Число телефонных каналов для приема звонков на горячих линиях в поликлиниках Воронежской области будет увеличено. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе правительства региона

«Главврачам воронежских поликлиник поручили увеличить число сотрудников и телефонных каналов для приема звонков на горячих линиях», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что жители региона жалуются на невозможность дозвониться в поликлиники и на горячие линии по коронавирусу, действующие линии перегружены и не справляются с числом обращений.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

В Воронежской области действует единая «горячая линия» по COVID-19 — многоканальный телефон по номеру +7 (473) 210-04-61. Также работают: горячая линия Управления Роспотребнадзора по региону — 8−800−201−59−78 (телефон многоканальный); горячая линия департамента здравоохранения области +7 (473) 212-64-42, также действуют линии в поликлиниках региона.