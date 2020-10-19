Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM В Бурятии на дооснащение клинико-диагностических лабораторий направлено дополнительно 24,7 млн рублей. Сделано это для дальнейшего проведения бесперебойной диагностики COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

«Сегодня мы регистрируем очень много семейных очагов, соответственной большой процент обращений на амбулаторный этап. Большое количество контактных лиц, — прокомментировала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. — Учитывая большой рост и востребованность обследований, сроки ожидания анализов, к сожалению, выросли, особенно за последнюю неделю. Республиканский оперштаб в постоянном режиме проводит мониторинг охвата населения тестированием и проводит работу по дооснащению лабораторий».

Уточняется, что в Бурятии показатель охвата населения лабораторными исследованиями превышает нормативный показатель в шесть раз. Его значение на сегодня — 435 на 100 тыс. населения. При этом нормативный показатель по России — 70 на 100 тыс. населения.

Сейчас в в республике семь лабораторий проводят исследования на новую коронавирусную инфекцию.