Нью-Дели, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 55 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество превысило 7,5 млн. Об этом 27 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 55 722 новых заразившихся SARS-CoV-2 и поэтому их общее число стало составлять 7 550 273.

Также сообщается, что за это же время в Индии 579 пациентов скончались от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 114 610.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 663 608 человек вылечились от нового заболевания, 66 399 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 61 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.