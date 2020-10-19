Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону увековечили память заместителя председателя Совета Федерации РФ Евгения Бушмина. На стене дома, где находилась общественная приёмная сенатора, открыли мемориальную доску.

«Евгений Викторович с 2005 года представлял в Совете Федерации Ростовскую область, и за эти 14 лет сделал для жителей Ростовской области немало. Хотя он не был дончанином по рождению, но его можно назвать настоящим патриотом нашего региона», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что Евгений Бушмин ушёл из жизни 6 октября 2019 года после продолжительной болезни.

«Он помогал реалистично увязывать интересы развития Ростовской области с возможностями федеральной поддержки. <…> В Ростовской области Бушмина знали, уважали, прислушивались к его словам и советам. В нём всегда была новаторская искринка, он искал и находил позитив в решении любой проблемы, мог на любых этажах горячо отстаивать новые идеи, в здравости и полезности которых был убеждён», — подчеркнул спикер донского парламента Александр Ищенко.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено дочери сенатора Софии Бушминой.

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