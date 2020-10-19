Хоршем, , 09:39 — REGNUM Специальный фоторежим появится в игре Total War Saga: Troy уже 22 октября 2020 года. Об этом 18 октября сообщило издание Eurogamer.

Разработчики проекта рассказали, что геймерам будут доступны около 20 различных опций для настройки своих снимков. Они будут разделены на четыре категории: сцена, камера, фильтры и рамки.

Напомним, стратегическую игру Total War Saga: Troy разработала британская студия Creative Assembly. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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