Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM В Ленинградскую область пришла зимняя непогода. В регионе прошел мокрый снег, а в некоторых районах — снег с дождем. Из-за похолодания на дорогах будет гололедица.

Первые сильные снегопады в ночь на 19 октября уже зафиксированы в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленобласти, сообщили в областной администрации. Из-за сложившейся метеорологической обстановки на дорогах Ленобласти повысилась вероятность ДТП.

По сообщению областной администрации, дорожные службы региона работают в режиме повышенной готовности, а предприятие «Ленавтодор» напоминает водителям о необходимости «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в большинстве районов Ленобласти в начале недели пройдут небольшие, местами умеренные осадки: на западе в виде мокрого снега и дождя, на востоке — мокрого снега, снега, местами возможно налипание мокрого снега. С 19 по 21 октября в регионе также ожидается гололедица.

19 октября температура воздуха в регионе будет в районе +1… +6 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

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