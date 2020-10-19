Омск, , 09:38 — REGNUM В Омкой области в связи с угрозой распространения коронавируса необходимо помочь врачам. Об этом в своём видеообращении, размещённом 19 октября в инстаграме, сказал губернатор региона Александр Бурков.

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»В связи с этим мы направляем дополнительно ординаторов из медицинской академии для работы как в поликлиниках, так и в стационарах», — отметил губернатор.

Он заверил, что ординаторы, которые будут работать врачами-стажёрами в «красной зоне», будут получать все положенные им «ковидные» доплаты.

«Также будем направлять сегодня и студентов медиков для работы в поликлиниках. Но тех, кто пойдёт работать туда добровольно, как волонтёры, по собственному желанию, как это было весной, когда студенты работали в кол-центрах, когда студенты доставляли продукты питания для людей старшего поколения, и в тот период оказали колоссальную помощь нашему обществу», — отметил глава Омской области.

Также принято решение с этой недели направить машины правительства Омской области в медицинские учреждения. Это делается для того, чтобы «повысить мобильность» омских медицинских работников, объяснил Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 18 октября коронавирус был выявлен у 13 374 человек.

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