Пермь, , 09:37 — REGNUM В Перми дополнительный семиэтажный корпус клинической больницы Свердловского района города перепрофилирован под лечение COVID-пациентов. Для них развернуто 167 коек, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Как отметили в минздраве, меры приняты в связи с потребностью в больничном наблюдении пациентов, поступающих на скорых со всего Свердловского района. Он является самым густонаселенным районом муниципалитета.

По словам заместителя главного врача горбольницы по медицинской части Алексея Сливко, корпус две недели готовили к приёму COVID-пациентов. Установлены перегородки, отделяющие чистую зону от «красной», завезены допоборудование и средства индивидуальной защиты.

«125 коек из 167 (75%) оборудованы кислородом, развернуты дополнительные койки реанимации, теперь их 12. Для этого перепрофилировано отделение терапии», — сказал он.

Добавим, в столице региона лечение пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, осуществляется в шести больницах. Все они оснащены аппаратами КТ.

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