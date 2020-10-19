Москва, , 09:35 — REGNUM Введение комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса является крайней мерой. Об этом 19 октября написал мэр Сергей Собянин в личном блоге.

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По словам главы столицы, в Москве это применяться не будет.

«Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — сообщил Собянин.