Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Студия Bungie заблокировала популярную онлайн-платформу PerfectAim по продаже читов (специальных программных средств, позволяющих получать преимущества в играх) в Destiny 2. Об этом 18 октября сообщило издание Eurogamer.

При помощи PerfectAim геймеры могли получить множество дополнительных функций: автоприцеливание, возможность видеть сквозь стены, умение телепортироваться и др. По словам представителей Bungie, использование этого сервиса нарушало лицензионное соглашение игры.

Напомним, Destiny 2 — это популярный научно-фантастический шутер от американской студии Bungie. Его релиз состоялся в 2017 году.

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