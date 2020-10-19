Киев, , 09:37 — REGNUM На Украине за сутки выявили 4766 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 19 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 66 человек, выздоровели 1112 пациентов.

Всего за время пандемии в стране подтвердили 303 638 случаев заражения, из них 5673 оказались летальными.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 5231 случай заражения, 90 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Как сообщил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, коронавирусом заразились его жена и сын.

«Чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки», — написал политик в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольство США был приглашён министр здравоохранения Украины, после чего было принято решение отказаться от самой идеи закупать вакцину от коронавируса в России.

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