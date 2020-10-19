Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал опрос жителей по благоустройству парка имени 50-летия ВЛКСМ. Высказать своё мнение можно на официальном сайте горадминистрации.

В частности, горожан спрашивают, какой парк бы им хотелось видеть — природный или урбанизированный. Предлагается выбрать материал для пешеходных дорожек.

Опрос проходит по 1 ноября 2020 года. Также жители могут высказать свои предложения по благоустройству парка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горожане выбрали тему для ледового городка в центре Екатеринбурга. Сооружения оформят по мотивам сказочной повести «Волшебник Изумрудного города».

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