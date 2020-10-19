Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве может произойти перепрофилирование больниц из-за распространения коронавируса. Об этом 19 октября написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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По словам мэра, в столице развёрнуто 15 тыс. специализированных коек для борьбы с ковидом. Пока эти объёмы обеспечивают запас в 50% от потребности, но в дальнейшем ситуация может измениться.

«Но если безудержный рост заболеваемости продолжится, то все 15 тыс. ковидных коек через какое-то время будут заняты. В этом случае потребуется выводить из плановой помощи другие больницы, что не может не сказаться на качестве медицинской помощи», — сообщил мэр.