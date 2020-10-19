Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM В Бурятии общеобразовательные организации совместно с министерством образования и науки республики приступили к корректировке учебных планов. Это связано с тем, что ранее было принято решение об увеличении продолжительности осенних каникул для школьников из-за коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Для стопроцентного прохождения учебного материала будут внесены корректировки в рабочие программы учебных предметов в части сроков изучения материала и вариантов их подачи, — отметила первый заместитель министра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая. — По окончанию второй четверти специалисты районных управлений образования будут проводить анализ прохождения учебного материала в полном объёме».

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов назначил отдельное совещание по организации учебного процесса в начальных классах и поручил разработать решения по проблемным вопросам обучения детей в дистанционном формате.