Москва, , 09:42 — REGNUM Программу для поиска серийных преступников разработали специалисты Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России. Об этом рассказал руководитель института Алексей Бессонов в опубликованном 19 октября интервью газете «Известия».

В поведении серийных убийц и в том, как они скрывают следы своих преступлений, есть закономерности, пояснил он. Криминалисты обратили на них внимание после того, как в 2017 году «ангарский маньяк» Михаил Попков рассказал ещё об одной своей жертве.

Эксперты изучили более тысячи эпизодов, совершённых 186 маньяками и насильниками, включая Попкова и Андрея Чикатило. В результате они разработали алгоритм для поиска преступника.

«Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов — и можно начинать поиски», — заявил Бессонов.

В программу загружают данные с места происшествия, пол и возраст жертвы, орудие преступления и другие параметры. Искусственный интеллект определяет вероятный возраст возраст преступника (с точностью 80%), наличие у него психических заболеваний (81,5%) и то, был ли он знаком с жертвой (96%).

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