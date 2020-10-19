Братислава, , 09:27 — REGNUM 18 октября на внеочередном заседании правительства Словакии было принято решение провести общие тесты на наличие SARS-CoV-2 в стране для всех граждан, за исключением детей младше 10 лет. Об этом передает Polskie Radio 24.

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По словам премьер-министра страны Игоря Матовича, общенациональные тесты — это последний вариант борьбы с коронавирусом перед введением общей изоляции в стране. В качестве организаторов всеобщего тестирования, которое будет проводиться бесплатно для жителей Словакии, были назначены порядка 50 человек, в число которых вошли медицинские работники, представители региональных властей и военные.

Основная часть тестирования начнется через две недели и будет реализована в течение первой половины ноября. Однако уже в конце следующей недели (26−30 октября) жители четырех наиболее пострадавших регионов на севере и востоке Словакии пройдут тестирование в рамках пилотной программы.

Решение о том, будут ли тесты обязательными или добровольными, пока не принято. Премьер-министр заявил, что среди членов коалиционного правительства нет согласия по этому поводу. Кроме того, рассматриваются варианты, ограничивающие доступ к некоторым медицинским услугам для людей, игнорирующих тесты.

Все члены правительства высказались за данную инициативу и обратились к оппозиционным партиям с просьбой поддержать проект. Проект подвергся критике со стороны некоторых экспертов — эпидемиологов, врачей и молекулярных биологов. По их мнению, государство не в состоянии так быстро провести такую масштабную операцию. Также ставится под сомнение достоверность результатов тестирования.