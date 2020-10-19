Улан-Удэ, , 09:22 — REGNUM В Бурятии из-за коронавируса определили новые, единые для всех школ, сроки каникул. Они начнутся со 2 ноября и продлятся до 14 ноября. Решение принято на очередном заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции сегодня, 19 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса — все новости»

Уточняется, что сроки каникул согласованы с управлением Роспотребнадзора и министерством здравоохранения Бурятии.

«Каникулярное время будет увеличено на одну неделю для проведения санитарными врачами и медицинскими работниками комплекса противоэпидемических мероприятий по семейным очагам», — отмечают власти.