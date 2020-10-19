Уфа, , 09:25 — REGNUM Беременных женщин переведут на удаленный режим работы в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, во всех подведомственных госучреждениях, где глава республики может давать поручение, всех беременных женщин необходимо отправить на дистанционную работу. При этом необходимо сохранить им заработную плату. Остальным организациям будет рекомендовано: чтобы предприятия рассмотрели этот вопрос.

Глава Башкирии отметил, что эта мера необходима для рождения здорового поколения, для того, чтобы женщины берегли себя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике за минувшие сутки было выявлено 68 случаев заражения коронавирусом. А всего было выявлено 9809 случаев заражения этой инфекцией.

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