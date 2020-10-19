Находка, Приморский край, , 09:26 — REGNUM У главы Находкинского городского округа в Приморье Тимура Магинского лабораторно подтверждён коронавирус, чиновник находится в госпитале.

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«Да, подтверждаем инфицирование COVID-19 у главы городского округа. Состояние нормальное. Лежит в госпитале,» — сообщили ИА PrimaMedia в местной администрации.

При этом мэрия работает в штатном режиме, а заместитель главы Константин Сапрыкин сдал тест, и не дожидаясь результата, ушёл на «удалёнку».

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус — теперь часть нашей жизни. И он по-прежнему опасен. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.