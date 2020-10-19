Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM В Екатеринбурге с 2006 года процедуру стерилизации прошли 15 подопечных «Уктусского пансионата». Из них четыре были недееспособны, заявила журналистам директор учреждения Ирина Верхоланцева.

Она отметила, что всё это вмешательство проводилось по медицинским показаниям. При этом интернат не имеет к этому отношения. Манипуляцию провели в больнице с информированного письменного согласия женщин, пишет «Накануне.Ru».

По словам директора, жалоб в связи с медицинскими манипуляциями ей не поступало. Сейчас руководство проводит внутреннее расследование. Как сообщало ИА REGNUM, на стерилизацию пожаловалась одна из женщин. После этого свердловское минсоцполитики и региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова начали проверки.

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