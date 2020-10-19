Самарканд, Узбекистан, , 09:11 — REGNUM В Узбекистане скончался хоким (глава) Каттакурганского района Самаркандской области Азмахон Бахрамов, сообщили 19 октября в пресс-службе администрации района.

Отмечается, что хоким будет похоронен в Ташкенте. Причину смерти устанавливают в министерстве здравоохранения Узбекистана. Бахрамов умер в возрасте 60 лет.

Азмахон Бахрамов родился 12 января 1960 года в Джизакской области УзССР. Хокимом Каттакурганского района назначен в 2017 году. Ранее также исполнял обязанности главы Самаркандской области.

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