р-н Плюсский, , 09:20 — REGNUM В Плюсском психоневрологическом интернате Псковской области возник новый очаг распространения коронавирусной инфекции, сообщил 19 октября губернатор региона Михаил Ведерников.

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"У одной из медсестер диагностировали ковид, отработали круг контактных и выявили еще 42 случая (35 граждан +7 сотрудников)», — уточнил губернатор на своей странице в соцсети.

Всего в Плюсском ПНИ живут 57 пациентов и работают 30 сотрудников. У заразившихся людей инфекция пока протекает бессимптомно.

«Этой ситуации должно быть достаточно, чтобы понять, насколько коварен коронавирус и как быстро и незаметно распространяется. Настоятельно прошу соблюдать все предписания и нормы Роспотребнадзора», — обратился глава региона в к жителям Псковской области.

За последние сутки, то есть в воскресенье, 18 октября, на Псковщине выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было выявлено 89 новых случаев. Общее количество фактов заражения в Псковской области за всё время пандемии составляет 6622 случая. Выздоровели 4376 человек, скончались от COVID-19 за всё время 67 человек.

Наиболее пострадавшими от коронавируса населенными пунктами остаются Псков (+27, всего 2172 случая) и Великие Луки (+17, всего 1332 случая).

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