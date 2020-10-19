Уфа, , 09:18 — REGNUM Дополнительный терапевтический корпус в РКБ им. Куватова, в котором весной уже лечили пациентов с COVID-19, вновь открылся 18 октября для лечения больных с этой болезнью. Об этом 18 октября сообщил главный̆ врач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов на совей странице в социальной сети.

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По его словам, в отдельном здании был перепрофилирован коечный фонд терапевтического корпуса в количестве 160 коек, включая 12 реанимационных коек. При этом 30 коек находятся в резерве.

Отмечается, что в больнице продолжают оказывать своевременную высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Башкирии по всем профилям, кроме пульмонологического отделения.

В медучреждении проходит двукратное измерение термометрии, обработка рук и ограничен доступ посторонних лиц.

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