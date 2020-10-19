Махачкала, , 09:07 — REGNUM В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Калимат Омаровой, которое было совершено в 2018 году в городе Каспийске. Мужчина, которого искали почти полтора года, оказался местным жителем 1984 года рождения. Он дал признательные показания в совершенном преступлении, сообщили 19 октября в пресс-службе СКР.

Дело об убийстве ребенка было возбуждено в июне 2018 года. Девочка вышла из дома в магазин и не вернулась. Ребенка искали больше двух месяцев и сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры. Тело девочки со следами изнасилования было обнаружено 9 сентября в сточной канаве возле дома № 53 по улице Ленина.

«Под тяжестью предъявленных улик мужчина дал признательные показания, подтвердив их при проверке на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время задержанному избирается мера пресечения. Следствие продолжается. Оно находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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