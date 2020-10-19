Найроби, , 09:09 — REGNUM Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что, исходя из статистики новых случаев заражения коронавирусом, страна приближается ко второй волне пандемии. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Кагве на пресс-конференции.

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»Исходя из наметившейся тенденции, без сомнений, Кения близка к началу второй волны COVID-19», — заявил Кагве, добавив, что в случае несоблюдения населением мер для предотвращения распространения вируса ситуация будет ухудшаться.

Он также сообщил, что за минувшие сутки в Кении выявили 685 новых случаев заражения коронавирусом, в результате число общее число подтвержденных случаев заражения вирусом в стране достигло 44 881.

Кагве подчеркнул, что число новых случаев заражения увеличивается в среднем на 12%.

Когда президент Кении Ухуру Кеньятта обратился к нации по случаю распространения коронавируса и объявил о смягчении введенных ограничений, число новых случаев заражения увеличивалось в среднем на 4%, отметили журналисты.

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