Пермь, , 09:03 — REGNUM В Перми завершил свою работу международный фестиваль LAMPA FILM FEST 2020. Специальный приз жюри в номинации «Мир без войны» получила сценарист документальной ленты «Танец с саблями» Елена Филимоновых, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Фильм пермского режиссера Алексея Романова повествует о том, как эвакуированный в город Молотов (сейчас — Пермь) в годы Великой Отечественной войны знаменитый композитор Арам Хачатурян сочинил свое самое известное произведение. Мировая премьера ленты состоялась 9 Мая 2020 года в онлайн-трансляции Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Идея создания фильма «Танец с саблями» принадлежит пермскому актеру Александру Смирнову.

Специального приза жюри в номинации «Мир без войны», посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны, а также 75-летию создания Организации Объединенных Наций (ООН), также удостоен игровой короткометражный фильм «Исчезающие истории» режиссера Олега Агейчева (Москва).

Стоит отметить, на конкурс «ЛАМПА» было заявлено 847 работ из 93 стран мира. В шорт-лист вошли 46 работ из 13 стран: России, Франции, Китая, Индонезии, Индии, Великобритании, Австралии, Бразилии, Ирана, Германии, Испании, США, Израиля.

Конкурсный отбор авторских работ проводился по направлениям «Любитель кино» и «Профессионал кинематографа» в пяти номинациях: «Документальный короткометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальная реклама», «Особый фокус» (для режиссеров в возрасте от 10 до 18 лет).

Отличительной особенностью фестиваля 2020 года стали специальные призы. Помимо номинации «Мир без войны» они были вручены по направлениям «1+1» (продвижение лучших практик работы с особенными людьми), «Герой добрых историй» (награда для медиаперсон, принявших участие в съемках короткометражек), «Бизнес со смыслом» (помощь в создании социально ориентированных фильмов и социальной рекламы).

Кроме того, организаторы учли пандемию коронавирусной инфекции и учредили спецприз в номинации #ВСЕВМЕСТЕ за медиапродвижение личных подвигов и общественных инициатив в период распространения COVID-19. Награду получил цикл работ #ПомогиВрачам с участием Ромы Зверя, Ксении Раппопорт и Евгения Миронова — Фонд «Живой» (Москва).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа» прошел с 14 по 16 октября на площадке технопарка Morion Digital. Мероприятия зрители могли посмотреть в онлайн-формате. На дискуссиях-кинопоказах, воркшопах, форсайтах, презентациях лично присутствовали только эксперты и приглашенные гости.

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