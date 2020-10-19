19 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 10:01 — REGNUM У Москвы появились трудности, связанные с нехваткой мигрантов. Об этом рассказывает мэр Сергей Собянин.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». — Это, конечно, влияет на рынок труда. В коммунальной сфере, на те должности, которые заняты временно, на уборку снега, это ручной труд — лопата, метла, лом, далеко не все москвичи готовы работать на таких работах».

Ранее в интервью ТАСС мэр пожаловался на схожую проблему в строительной сфере, где, по его словам, не хватает десятков тысяч рабочих рук.

«Проблема в том, что закрылись границы со странами ЕврАзЭС, откуда поступало достаточно много рабочей силы на наши стройки. И, к сожалению, они не возмещаются российскими рабочими, строителями. Их в таком объеме просто нет либо они не очень готовы работать в таком суровом режиме и физических работах», — сказал он.

Зачем нужны подобные публичные заявления, известно: совсем скоро мы можем узнать об открытии нужных границ, чтобы московский бизнес и городское хозяйство могли справиться с трудностями. И мэр, безусловно, прав, когда рассказывает, что вакансии на стройке и в коммунальной сфере непопулярны среди москвичей. Но неужели и в провинции потеряли интерес к работе в Москве?

Ремонт коммуникаций. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Традиционно, до недавних лет, непрестижные и тяжёлые работы в Москве выполняли провинциалы. В нулевые существовали целые агентства, специализировавшиеся на поиске рабочих для московских строек. Это было настолько востребовано, что под такие агентства начали маскироваться мошенники, требовавшие с соискателей денег за трудоустройство. В последние годы они исчезли — кадровый голод утолили иностранные рабочие.

Малоквалифицированные вакансии в ЖКХ и строительстве раньше выполняли социальную функцию. Они были альтернативой безработице, сложной, ответственной, но малооплачиваемой офисной работе, шансом вернуться в общество для тех, кто оступился, борется с зависимостью, первым или завершающим шагом в карьере. Помните рассказ Михаила Веллера «Хочу быть дворником»? В нём герой, выйдя на пенсию, устроился в ЖЭК дворником и обрёл гармонию, получив то, чего не мог позволить себе раньше.

Есть ли в регионах люди, кто готов работать дворником за 30−40 тыс. рублей в месяц (такие цифры указываются в объявлениях)? Вот в 2018 году мэрия Саратова ищет дворников — «рабочих по благоустройству», обещая от 15 тыс. до 18 тыс. рублей. В комментариях к новости в местном СМИ — воодушевление.

«Жители сёл и райцентров приедут записываться в дворники почти поголовно», — пишет один из комментаторов. Другой добавляет, что и многие бюджетники из самого Саратова заинтересуются предложением.

Сотрудник саратовской сферы ЖКХ рассказывал корреспонденту ИА REGNUM, что указанные в объявлении 18 тыс. рублей платили только в самые снежные и трудные месяцы.

Почему же они не приезжают работать в Москву? У этого есть объяснения. Во-первых, объявления в интернете видят далеко не все. Только те, кто точно знает, что ищет, и при этом хорошо пользуется сетью. Во-вторых, сухие объявления не раскрывают многих нюансов работы — условий труда, проживания, сопутствующих расходов. В-третьих, у сферы ЖКХ сложился имидж непрозрачной системы, где работника подстерегают риски обмана и недобросовестного отношения со стороны работодателя. То есть вкалывать нужно будет много, а получать мало. В-четвёртых, банально опасаются конкуренции со стороны мигрантов — молодых и физически выносливых, при этом уже освоившихся на рынке труда.

Трудовые мигранты

В строительной сфере зарплаты выше, но выше и требования. Если мигранты помогают своим новичкам закрепиться в профессии и получить нужные навыки, то местным приходится рассчитывать только на себя. И даже среднему специалисту из региона, уже имеющему опыт, на московских объектах будет несладко.

В России сложился дисбаланс, когда целые категории граждан не находят себе места на рынке труда, при этом большое количество вакансий занимают мигранты. Конечно, из богатой Москвы плохо видна ситуация в глубинке. Но ведь не так давно сам мэр Москвы рассказывал о «лишних» соотечественниках из сельской местности. Почему бы не предложить им, а также безработным жителям малых и средних городов сезонную или вахтовую работу?

Для этого нужно проявить заинтересованность, сменить волчий оскал большого города на доброжелательную улыбку, создать приемлемые условия труда и быта. Смягчить требования, оказать помощь в получении нужных навыков, улучшить условия в общежитии. А после доходчиво рассказать людям о возможностях, которые у них появились.