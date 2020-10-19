Ульяновск, , 09:00 — REGNUM В Ульяновской области могут ввести «крайние меры», если заражаемость коронавирусом примет лавинообразный характер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

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Руководитель региона призвал жителей проявить «всю гражданскую ответственность и совесть» в борьбе с коронавирусом и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — масочно-перчаточный режим, дезинфицировать руки, держать безопасную дистанцию.

«Если заражаемость примет лавинообразный характер, то нам вновь придётся идти на крайние меры и закрывать и торговые точки, и точки общепита. То же самое касается всех остальных видов бизнеса», — предупредил Сергей Морозов.

В настоящее время в Ульяновской области ограничена работа предприятий общепита и развлекательных центров до 23 часов.

«При необходимости эти меры мы будем ужесточать. Друзья, помогите нам своим ответственным отношением к санитарным правилам и к своему здоровью победить эту болезнь», — призвал жителей губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с учётом усложняющейся эпидемиологической обстановки ограничат перемещение чиновников.

По данным оперативного штаба на 18 октября, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 18 264 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 176. Также за последние сутки скончались от COVID-19 шесть пациентов, всего умерли 220 человек.

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