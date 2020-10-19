Ульяновск, 19 октября 2020, 09:00 — REGNUM В Ульяновской области могут ввести «крайние меры», если заражаемость коронавирусом примет лавинообразный характер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
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Руководитель региона призвал жителей проявить «всю гражданскую ответственность и совесть» в борьбе с коронавирусом и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — масочно-перчаточный режим, дезинфицировать руки, держать безопасную дистанцию.
В настоящее время в Ульяновской области ограничена работа предприятий общепита и развлекательных центров до 23 часов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с учётом усложняющейся эпидемиологической обстановки ограничат перемещение чиновников.
По данным оперативного штаба на 18 октября, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 18 264 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 176. Также за последние сутки скончались от COVID-19 шесть пациентов, всего умерли 220 человек.
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