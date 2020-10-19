Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Две жительницы Алма-Атинской области Казахстана организовали финансовую пирамиду через чат в мессенджере WhatsApp, сообщили 19 октября на официальном портале МВД республики Polisia.kz.

Подозреваемыми в уголовном деле являются две сестры. Они обещали участникам чата крупную ежемесячную прибыль от вкладов. Размер стартового вложения составлял не менее 100 тыс. тенге ($233). Мошенники обещали прирост вложений до 150 тыс. тенге ($350) по итогам месяца.

Вкладчики перечисляли денежные средства, но ни процентов, ни основной суммы не могли получить обратно. Заявление в полицию написали 76 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября официальный представитель МВД Казахстана Нурильда Ораз заявил, что четыре финансовые пирамиды обманули жителей республики на 1 млрд тенге ($2,37 млн).

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