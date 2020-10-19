Переславль-Залесский, Ярославская область, , 08:56 — REGNUM 18 октября 2020 года художники из деревни Криушкино под Переславлем, а также их гости вышли на берег Плещеева озера на пленэр под названием «Живописцы, защитите вашей кистью!». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Цель пленэра — привлечь внимание к проблеме возможной застройки берегов Плещеева озера. В настоящий момент в Переславле проходят публичные слушания по проекту Генерального плана. Этим проектом предусмотрен перевод большого участка земли в границах Национального парка «Плещеево озеро» на берегу озера под жилищное строительство и присоединение этого участка к деревне Криушкино. Жители деревни Криушкино, а также многие переславцы выступают против.

Пленэр в защиту Плещеева озера

Участники пленэра запечатлели на своих работах красоты побережья Плещеева озера. Несмотря на плохую погоду, на пленэр собралось несколько десятков человек. Организаторы арт-акции также собираются провести вернисаж.

Художники, участвовавшие в пленэре, едины в своем мнении — заповедные берега Плещеева озера нельзя отдавать под застройку.

«И в художественной школе нас учили, и в училище, что к природе надо относиться как к святыне. С этим мы и живем. А пришли люди, которые называют себя собственниками, — они по сути видят в природе источник обогащения. Вместо сердца у них кошельки, а вместо разума — калькуляторы. Но одного они не учли — что народ этого не захочет, чтобы вот эти места, уникальные по своей красоте, превратились в источник дохода для одного человека,» — сказала участница пленэра Оксана Винарчук.

В пленэре можно было поучаствовать и виртуально, разместив свои работы, посвященные красоте Переславского края и Плещеева озера, в социальных сетях с хештегом #спасемплещеево. После окончания пленэра собравшиеся на берегу озера участники подписали открытое письмо с просьбой не допустить перевода земель Национального парка под строительство.

«Призываем федеральные и региональные органы власти, депутатов, общественные организации, фонды охраны культуры и природы, неравнодушных граждан обратить внимание на действия администрации городского округа Переславль-Залесский по переводу земель национального парка под застройку и сделать всё возможное для соблюдения закона и порядка, восстановления экосистемы озера и сохранения его ландшафтов для многих поколений потомков,» — говорится в письме.

Открытое письмо подписали более 50 участников пленэра «Живописцы, защитите вашей кистью!».