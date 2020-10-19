Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Грузии является практически неконтролируемой. Об этом, как передает агентство Report, заявила заведующая боксированным отделением инфекционной больницы Тбилиси Марина Энделадзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

В Грузии 17 октября сообщили о 985 выявленных за сутки случаях заражения коронавирусом, что было рекордным для страны за время пандемии. 18 октября этот показатель достиг 1192.

«Неконтролируемое распространение практически началось, и надо сказать, что это крайне тревожно. Мы должны принять и соблюдать регуляции», — сказала Энделадзе.

Она призвала население выполнять рекомендации минздрава и таким образом пожалеть не только себя, но и близких, и врачей, и государство.

Стоит отметить, что члены правительства Грузии на фоне роста темпов распространения коронавируса неоднократно заявляли, что масштабные карантинные меры в стране вводить не будут.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси прошла межконфессиональная молитва о мире в Нагорном Карабахе