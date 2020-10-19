Владивосток, , 09:02 — REGNUM В Приморье почти 115 млн рублей выделено на единовременную поддержку семей, у которых в этом году родился первый ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Из них 29,7 млн направлены на региональную доплату роженицам в возрасте от 18 до 25 лет. С начала года получателями единовременной выплаты почти в 30 тыс. рублей стали около трёх тысяч матерей.

«Почти 1,4 тысячи молодых мам плюсом получили доплату. Таким образом, семьи получили по 50 тысяч рублей», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, более 130 семей на Чукотке получили единовременные выплаты при рождении первенцев с начала года.