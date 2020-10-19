Уфа, , 08:56 — REGNUM 68 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего было выявлено в республике 9809 случаев заражения этой инфекцией. В настоящий момент в больницах продолжают лечиться 125 пациентов, из них у 120 человек фиксируется средняя и тяжелая степень тяжести. За минувшую неделю было выписано 320 человек.

Забелин также сообщил, что уровень заражения коронавирусом в регионе составляет 242 на 100 тысяч населения.

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