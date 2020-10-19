Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM Информация о грабителях, которые якобы просят людей примерить пропитанную наркотиками защитную маску, является недостоверной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области со ссылкой на МВД.

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Жителям Среднего Урала начали пересылать сообщения о «волонтёрах», которые обходят жилые дома и просят граждан примерить маску, от которой жильцы сразу теряют сознание, чем и пользуются преступники.

«В МВД России отмечают, что этот фейк появился в ряде регионов страны», — передаёт оперштаб.

Граждан предупреждают, что распространение таких сведений влечёт за собой административную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 32 663 случая заражения коронавирусом.

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